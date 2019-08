Keeze : des espaces de coworking qui favorisent les échanges

La décoration et le mobilier des espaces de coworking Keeze ferait presque oublier que l’on ne se trouve pas dans un appartement. La société a installé ses différents espaces de travail dans des immeubles parisiens, dans plusieurs quartiers de la capitale. Disant regretter la diminution des échanges directs au profit des emails et conversations via applications, Keeze indique avoir voulu créer des espaces "qui favorisent le partage et se concentrent sur les relations entre individus". Avec une décoration et un aménagement harmonieux, la société indique avoir voulu "humaniser l’espace et créer une atmosphère propice à l’échange et à la créativité".



La particularité des espaces Keeze est également le fait de pouvoir les privatiser pour certains événements. Une équipe se propose alors de les préparer, notamment en aménageant les espaces en fonction des demandes de l’entreprise cliente. Différents outils de travail sont à disposition des sociétés tels qu’un écran de projection, des tableaux pour écrire ou encore un réseau wifi.