Kempinski Hotel s'installe à Mascate

Kempinski Hotel Muscat a opté pour une décoration moderne aux influences omanaises. L'établissement propose 310 chambres et suites. Elles disposent toutes du wifi gratuit, d'une télé écran plat et d'un coffre fort pouvant contenir un ordinateur portable, ainsi que d'une machine Nespresso.Les clients ont également accès à 10 restaurants et bars, une salle de sport et un spa.L'hôtel accueille également les événements d'entreprises. Il abrite plusieurs espaces Mice dont une salle de bal de 1100m² et d'une capacité de 1200 personnes (disposition théâtre) pouvant être divisés en 3 pièces. Toutes les salles sont équipées des dernières technologies.P.O. Box 57Postal Code 138 MuscatTel : +968 24 98 5000