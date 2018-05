Kempinski Meetings & Events repense son offre MICE

Après avoir interrogé des centaines de responsables des réservations événementielles, Kempinski a repensé son approche du MICE. "Au centre de notre nouvelle offre se trouve la loyauté et la reconnaissance : de nombreuses grandes entreprises hôtelières reconsidèrent leur approche des intermédiaires et, par conséquent, réduisent les commissions qui leur sont versées. Nous ne pensons pas que ce soit la bonne approche pour nous. Chez Kempinski, nous reconnaissons le rôle important joué par les intermédiaires et nous voulons nous assurer que leurs contributions sont valorisées et reconnues" , explique Theo Ocks, Vice-Président des ventes globales de Kempinski Hotels. Ainsi en plus de maintenir la commission de 10% sur le tarif net total des nuitées, le groupe hôtelier propose également 5% sur les frais de restauration pré-réservés.



Theo Ocks ajoute : "À la fin de l'année, nous lancerons également un programme de fidélisation Meeting Planner permettant aux organisateurs réservant des événements MICE dans l'un de nos 74 établissements dans 32 pays d'obtenir des «room credit». Ces crédits pourront être utilisés sur les nuitées, repas, salles de réunions de futurs événements tenus dans les établissements Kempinski".



Les récompenses pourront d'ailleurs être obtenues sur tous les types d'événements : séminaires, réunions VIP...



Le groupe a mis en place pour les organisateurs une nouvelle plate-forme de réservation dynamique. Elle leur permet de collaborer et échanger avec les équipes événementielles aussi bien sur la disposition des salles que des menus.



Par ailleurs, une nouvelle équipe dédiée aux réunions et événements a été formée. Le groupe dispose désormais d'Event Butlers. Il s'agit d'un assistant dédié aux événements, interlocuteur privilégié de l'organisateur pour toutes les demandes pendant la manifestation qu'il s'agisse de remplacer les piles du pointeur laser ou de déplacer le cocktail à l'intérieur en raison de la mauvaise météo.