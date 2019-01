Kenya Airways fait d'une pierre deux coups avec Genève et Rome

Kenya Airways mettra le cap sur Genève et Rome en Italie avec Boeing 787 Dreamliner de 234 places en juin 2019. Ces vols seront assurés tous les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.



Les avions effectuant les fréquences les mercredi et dimanche décolleront de Nairobi à 23h50 et prendront la direction de l'Italie où il se poseront à 6h20. Après 1h10 d'escale à Rome Fiumicino, ils s'envoleront vers la Suisse où ils seront attendus à 9h10. Les Dreamliners quitteront la piste genevoise à 10h30 pour mettre le cap sur le Kenya (arrivée 19h10).



Les liaisons des lundi et vendredi quitteront l'aéroport de Nairobi à 23h50 pour atterrir à Genève à 6h45. Après une escale de 1h20, le B787 prendra la direction de la capitale italienne où il se posera à 9h50. L'appareil décollera à 11h05 pour un atterrissage au Kenya à 19h05.