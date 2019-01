Kenya Airways lance Rome et Genève

Kenya Airways reprend ses vols vers l'aéroport international de Rome-Fiumicino en Italie (interrompus en 2012) et lance une nouvelle liaison vers Genève en Suisse à partir de juin 2019.



Les lignes seront desservies quatre fois par semaine par Boeing 787 Dreamliner, capable de transporter 234 passagers.



Avec ce service, la compagnie aérienne offrira d'excellentes correspondances au départ de Rome via son hub de Nairobi vers ses 43 destinations en Afrique. De même, Genève Aéroport poursuit sa stratégie de développement de son réseau intercontinental pour mieux relier Genève aux pôles de croissance mondiaux et renforcer ainsi son offre africaine.