Kenya Airways se posera à Libreville fin octobre

Kenya Airways va profiter du lancement du programme d'hiver 2018/19 pour mettre le cap sur Libreville. La compagnie africaine va relier son hub de Nairobi à la capitale du Gabon via une escale à Yaoundé (Cameroun).



Elle proposera aux voyageurs d'affaires 5 fréquences par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi).



Les vols seront assurés par un Embraer E190 et un Boeing 737-800.