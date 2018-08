Kenya Airways suspend les vols entre Nairobi et Djeddah

La décision de suspendre les vols à destination de Jeddah s'inscrit dans la stratégie de Kenya Airways d'améliorer l'efficacité de son réseau et de se concentrer sur les segments à haut rendement Corporate et Premium Leisure.



Kenya Airways a introduit des vols directs vers l'île Maurice ainsi que des vols sans escale vers Le Cap en juin et lancera un vol quotidien sans escale vers New-York le 28 octobre 2018.



La suspension n'affectera pas ceux qui voyagent pour le Hadj, le pèlerinage islamique dans la ville sainte de La Mecque, en Arabie Saoudite. Cette année, le pèlerinage de 5 jours se terminera le 24 août 2018.