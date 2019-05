Key Asset Management devient partenaire d'Accor pour développer Jo&Joe

Keys Asset Management et Accor ont signé un partenariat pour le développement des établissement Jo&Jo en Europe.



Etablissement au concept hybride, Jo&Joe est un mélange entre hôtel classique et auberge de jeunesse design. Une alternative un peu originale pour ceux qui veulent changer des établissements business.



Les premiers investissements de ce partenariat concerneront Paris et Londres pour 630 lits.