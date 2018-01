Kimpton Hotels dit adieu à ses poissons rouges

Les voyageurs d'affaires ne pourront plus tromper leur solitude avec des poissons pendant leur séjour dans les établissements de Kimpton Hotels. L'enseigne a stoppé son programme de location de poissons rouges ou guppys qui proposait aux clients esseulés d'installer un aquarium dans leur chambre.



La marque suit ainsi la requête de l'association de défense des animaux PETA qui s’offusquait des conditions de vie des poissons. Sa vice-présidente explique : "Les scientifiques ont prouvé que le poisson déprime lorsqu'il manque d'espace, de stimulations et des nutriments adéquats. PETA applaudit Kimpton d'avoir pris la bonne décision d'abandonner ce programme".



Les deux organismes travaillent désormais ensemble pour trouver des foyers aimants aux plus de 200 poissons qui séjournaient dans 9 hôtels américains de la marque.