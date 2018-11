Kobo Forma pour voyager avec sa bibliothèque

Tout juste commercialisé, le nouvel ebook de la firme canadienne affiche un écran tactile haute définition de 8 pouces, soit le plus grand du marché. Le châssis profite d’un design asymétrique et incurvé pour faciliter la prise en main pour les droitiers comme pour les gauchers. Épais de 8,5 millimètres, le côté gauche dissimule la batterie et aligne les boutons dédiés à la navigation des pages mais le boitier s’affine ensuite pour atteindre quelque 4,2 millimètres. La liseuse, qui pèse 197 grammes, bénéficie de l’étanchéité IPX8 : elle tiendra le coup une heure sous 2 mètres d’eau. L’appareil résiste aussi aux chutes de plus de 2 mètres et survivra à un séjour dans une valise même si elle est malmenée. C'est l'accessoire indispensable du voyageur d'affaires qui aime lire mais ne souhaite pas transporter des tonnes de livres.