Korean Air Paris change d'adresse

Le bureau parisien de la compagnie Korean Air vient de déménager. Pas de déplacement au long cours pour le siège européen de la compagnie sud-coréenne puisqu’elle a quitté ses bureaux du Boulevard de la Madeleine pour s’installer quelques centaines de mètres plus loin, sur la Place de l’Opéra. La compagnie se trouve désormais au 23 rue de la Paix, dans le 2ème arrondissement, à proximité de l’Opéra Garnier.



Un accueil au public est toujours disponible au 4ème étage du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.



Par ailleurs, les numéros de téléphone et les adresses e-mail de l’équipe parisienne de Korean Air restent inchangés.