Korean Air augmente ses pénalités en cas de "no-show"

Korean Air ajoute de nouvelles pénalités pour les passagers qui annulent leur vol après être déjà entrés dans la zone de départ.



Ces nouvelles pénalités s'additionnent aux frais de no-show actuels.



Des pénalités s'appliqueront aux billets achetés en janvier et au-delà et varieront en fonction de la longueur des vols, des frais différents s'appliquant aux services court (50 dollars), moyen (70 dollars) et long-courriers (120 dollars).



Pour les passagers voyageant sur des billets primes échangés avec des miles de grand voyageur, le fait de ne pas se présenter à l'aéroport entraînera une pénalité sous forme de déduction de miles, entre 5 et 12000 selon le type de vol.