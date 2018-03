Korean Air booste ses vols sur l'Europe et les USA

Korean Air a renforcé plusieurs liaisons européens et américaines pour le programme d'été 2018. La ligne Séoul-Dallas est passée de 4 à 5 fréquences par semaine le 25 mars. Le vol Séoul-Toronto est devenu quotidien (contre 5 vols hebdomadaires auparavant). La compagnie volera également 7 fois par semaine vers Seattle à compter du 1er mai.



Le transporteur sud-coréen va accroître ses fréquences sur certaines destinations européennes cet été : la liaison Séoul-Rome deviendra quotidienne et le Séoul-Prague passera à 4 vols/semaine. Les dessertes de Madrid et Istanbul seront également étoffées à 4 fréquences hebdomadaires.



Par ailleurs, Korean Air reprendra ses vols directs sur Saint-Pétersbourg le 19 avril et sur Irkoutsk, le 23 avril. La compagnie n’opère pas en hiver sur ces destinations russes en raison d’une trop faible demande.



Le communiqué ajoute "Pour répondre à l’accroissement de la demande pendant la saison estivale, Korean Air va déployer des appareils de nouvelle génération tels que le B787-9 et le B747-8i sur ses principales routes vers l’Amérique du Nord et l’Europe".