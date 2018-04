Korean Air fait des promos

Korean Air met plusieurs destinations business en promotion. La compagnie propose l'aller-retour Paris – Séoul en Classe Economique à partir de 635 € TTC. Le tarif est disponible jusqu’au 4 mai pour des périodes de voyage allant du 25 avril au 28 juin 2018, ainsi que du 19 août au 13 décembre 2018.



La compagnie a mis également également des prix mini au départ de Paris via Séoul vers 4 destinations japonaises :

- Fukuoka : à partir de 740€ TTC AR

- Sapporo : à partir de 740€ TTC AR

- Tokyo : à partir de 752€ TTC AR

- Osaka : à partir de 755€ TTC AR



L'Océanie est aussi en promotion :

- Auckland : à partir de 934€ TTC AR

- Sydney : à partir de 940€ TTC AR

- Brisbane : à partir de 940€ TTC AR



Les tarifs promo Japon sont disponibles jusqu’au 4 mai 2018 et Océanie jusqu’au 31 mai 2018 pour des billets en Classe Économique au départ de Paris. Les périodes de voyage sont du 1er mai au 28 juin 2018, du 12 août au 13 décembre 2018 et du 30 décembre 2018 au 31 mars 2019.