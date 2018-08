Korean Air lance une ligne Boston-Séoul sans escale

Les voyageurs qui se déplacent entre la Corée du Sud et les États-Unis pourront profiter d'une nouvelle liaison sans escale entre Boston et Séoul à compter du 12 avril prochain.



Cette ligne lancée en partenariat avec la compagnie coréenne Delta Air lines sera exploitée par le Boeing 787-9 Dreamliner de Korean Air.



Les vols seront assurés cinq fois par semaine les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Départ de Boston à 9h30 et départ de Séoul à 13h30.