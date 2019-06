Korean Air va se doter de 30 nouveaux Boeing 787

Comme toujours, le salon du Bourget est cette année propice à de nouvelles acquisitions. Korean Air, principale compagnie aérienne de Corée du Sud, a signé mardi 18 juin un protocole d’accord d’acquisition de 30 Boeing 787. Dans le détail, la compagnie va accueillir 10 Boeing 787-9 (en plus des 10 dont elle dispose déjà) et 20 Boeing 787-10. Dans un communiqué, Korean Air précise que l’achat correspond à une volonté de moderniser la flotte de la compagnie. L’arrivée des B787 devrait en effet mettre à la retraite les Airbus A330 ainsi que les Boeing 777 et 747 de la compagnie.







À propos des B787-10, Korean Air affiche sa fierté d’accueillir des avions récents, disposant de "technologies avancées" et d’un design "avant-gardiste" et offrant un confort "exceptionnel" aux passagers. L’efficacité énergétique, la réduction des gaz à effet de serre et la diminution du bruit sont également saluées par la compagnie. Les Boeing 787-10 commandés pourraient être mis en service dès 2021. La compagnie précise enfin que les 787-10 seraient davantage affectés aux vols moyen-courriers tandis que les long-courriers seront assurés par les 787-9.