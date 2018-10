Kuwait Airways commande 8 A330-800

Kuwait Airways a signé un contrat d'achat portant sur huit A330-800, ce lundi 15 octobre 2018. Cette opération représente une facture de 2,08 milliards de dollars au prix catalogue. Les livraisons des nouveaux avions débuteront en 2019.



Yousef Al-Jassim, Président de la compagnie nationale de l’État du Koweït a expliqué "L'A330-800 s'intégrera sans problème dans nos plans de croissance et d'expansion de notre flotte. La rentabilité opérationnelle et les performances inégalées de cet avion, ainsi que son confort passager hors pair dans sa catégorie en font un bon investissement" .



Le carnet de commandes du transporteur compte également des A350 XWB et des appareils de la famille A320neo.