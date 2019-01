Kyriad Direct ouvre 12 nouveaux hôtels en France

Avec Kyriad Direct, Louvre Hotels Group poursuit le renforcement de son portefeuille de marques en proposant tous les types d’expériences et pour tous les budgets, à ses clients et investisseurs. Cette nouvelle offre répond aux attentes des voyageurs en quête d’expérience hôtelière de qualité, à prix abordable, dans des établissements " non- standardisés ."



Celle-ci répond également aux attentes des investisseurs qui bénéficient d’une meilleure visibilité sur les canaux de distribution. De Lille à Agen, de Grenoble à Rennes, Kyriad Direct ambitionne d’être présente rapidement dans une centaine de villes. Les premières destinations Kyriad Direct seront les suivantes :



Lille Stade Pierre Mauroy

Nantes

Grenoble

Orléans La Chapelle Saint Mesmin

Dreux

Rennes Ouest

Agen

La Rochelle-Aytré

Saintes

Deltour - Le Puy en Velay

Chambray-les-Tours

Arles