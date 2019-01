L'A350 de China Eastern va se poser à Amsterdam et Rome

China Eastern qui a reçu son 1er A350-900 le 29 novembre dernier, va déployer l'appareil sur deux routes européennes lors de son programme d'été 2019.



Le nouvel Airbus de la compagnie chinoise remplacera l'A330-200 qui assure actuellement la liaison Shanghai Pu Dong – Amsterdam à compter du 31 mars. Il effectuera 4 fréquences par semaine (lundi, mercredi, vendredi et dimanche).



L'avion volera également tous les jours entre Shanghai Pu Dong et Rome Fiumicino à partir du 31 mars. L'A350-900 de China Eastern propose 288 places : 4 First, 36 Business, 32 Premium Economy et 216 éco.