L'A380 d'Emirates se pose au Pakistan (et aimerait y revenir)

C'est un vol spécial destiné à faire la promotion de l'appareil et de la compagnie, mais à terme, les responsables d'Emirates souhaitent établir une liaison quotidienne entre Dubaï et Islamabad.



Malgré l'excitation qui entoure ce service unique, beaucoup se demandent si le gouvernement pakistanais permettra au superjumbo d'atterrir dans le pays. Une telle autorisation pourrait concurrencer directement le transporteur national pakistanais, Pakistan International Airlines (PIA), et d'autres transporteurs comme Airblue et Shaheen. PIA fait déjà face à des difficultés financières, et Airblue et Shaheen pourraient avoir des problèmes si Emirates enlève trop de clients. Ces deux dernières compagnies aériennes ont déj réduit les services sur les routes desservies par Emirates.



Cependant pour l'Ambassadeur du Pakistan aux Emirats Arabes Unis, " L,atterrissage du superjumbo au Pakistan enverrait un message positif à la communauté des affaires et aux investisseurs du monde entier, à savoir que le Pakistan est un marché en pleine croissance ."