L’AFTM engage le changement

change management

68% des Français déclarent aimer le changement, et s’agissant des managers ils sont 80% même à le certifier ! Dans les entreprises, la réalité est plus nuancée, et la conduite du changement se heurte à de nombreux obstacles

C’est le jeudi 15 février prochain que l’AFTM proposera un débat animé par Sabrina Murphy, Fondatrice du People Lab, sur le thème de changement. Si l’on connaît tous les principes mêmes de l’évolution au sein de l’entreprise, leest loin d’être une évidence. D’autant plus qu’aujourd’hui, il est souvent associé aux seuls outils technologiques et peu aux process de réflexion et d’objectifs. Deux règles de base pour beaucoup de spécialistes du sujet.Dans son invitation, l’AFTM rappelle que "".Changer ne veut pas dire bouger pour bouger. Changer signifie avant tout faire évoluer l’existant au bénéfice d’une meilleure organisation d’entreprise. Tout l’enjeu dans le voyage doit conduire à une amélioration de l’offre aux voyageurs, une simplification de la chaîne au bénéfice d’une meilleure efficacité associée à une approche financière maîtrisée. Vaste programme.Rendez vous le 15 février au Hôtel Hyatt Regency Paris Etoile18h30 : Accueil19h30 : Conférence21h00 : Cocktail dînatoire et networking