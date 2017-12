L'Aéroport de Bordeaux franchit le cap des 6 millions de passagers

L'aéroport de Bordeaux finit l'année en beauté. La plate-forme a franchi le 19 décembre 2017 et pour la première fois de son histoire, le cap des 6 millions de passagers annuels. Son trafic a ainsi progressé de plus de 80% entre 2009 - où l'installation gérait 3,3 millions de voyageurs - et aujourd'hui.



Le trafic international, moteur de cette croissance, dépasse les 3 millions de passagers. Il a entre autres bénéficié de 14 ouvertures de lignes et de capacités supplémentaires sur de nombreuses routes existantes.



L'activité est soutenue aussi par les low-cost avec une soixantaine de destinations dont 8 nouvelles en 2017 comme Budapest ouverte cet hiver, ou Malte et Hambourg. Le développement accéléré des transporteurs à bas coût est notable. Volotea progresse de 48%, Ryanair de 26% et Easyjet ouvrira une base à Bordeaux en mars 2018. En 2017, un vol sur quatre a été assuré par une compagnie à bas coût.