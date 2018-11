L'Afrique francophone priorité des chaînes hôtelières mondiales

L’analyse des projets de développement hôtelier menée par le W Hospitality Group montre qu’actuellement plus de 30% de la totalité des projets en Afrique - avant la construction et sur site - se concentrent en Afrique francophone. L’expansion des hôtels est en cours à travers le continent, du Maroc en passant par la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Niger et la Guinée, l’ Afrique de l’Ouest et du Nord, jusqu’à Madagascar, dans l’océan Indien.



" Jusqu’à présent, la pénétration des acteurs mondiaux en Afrique francophone était relativement faible, mais le manque d’offre et la demande croissante leur imposent un impératif de développement explique Trevor Ward, directeur du W Hospitality Group.



En 2018, les projets en Afrique francophone comptent 131 hôtels et 23 139 chambres, ce qui représente une augmentation de 12,4% par rapport à 2017. Pour l’ensemble de l’Afrique, on prévoit 418 hôtels et 76 322 chambres.



Les cinq premiers groupes en Afrique francophone sont :

-Marriott avec 30% des projets en Afrique francophone (38 hôtels, 7 055 chambres)

-Accor avec 11% des projets en Afrique francophone (15 hôtels, 2 648 chambres)

-Hilton avec 9% des projets en Afrique francophone (10 hôtels, 2 112 chambres)

-Le Louvre avec 8% des projets en Afrique francophone (11 hôtels, 1 899 chambres)

-Radisson Hotel Group avec 7% des projets en Afrique francophone (9 hôtels, 1 529 chambres).



Dans l’ensemble de l’Afrique francophone, l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest représentent respectivement 60% et 30% des projets dans les cartons avec 73 hôtels et 13886 chambres d’une part et 43 hôtels et 7009 chambres d’autre part.