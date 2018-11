L'Afrique marché phare pour AirBnb

Plus de 3,5 millions de clients Airbnb à travers le continent depuis que la société a commencé à opérer en Afrique, dont environ la moitié au cours de l'année dernière. L'Afrique du Sud constitue l'essentiel de cette activité, suivie du Maroc, du Kenya et de l'Égypte. Mais le reste du continent est en train de rattraper son retard, déclare Velma Corcoran, directrice de la société en Afrique du Sud, à Reuters. " Trois des huit pays qui connaissent la croissance la plus rapide au monde se trouvent en Afrique : Nigeria, Ghana et Mozambique ", a-t-elle expliqué.



En juillet, le Nigeria avait enregistré une croissance annuelle de 213% du nombre d'arrivées d'invités. La croissance au Ghana et au Mozambique a été respectivement de 141% et 136%.



AirBnb a indiqué travailler avec d'autres gouvernements africains pour s'assurer qu'ils étaient en mesure de tirer profit du marché du partage de logements. " Idéalement, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement reconnaisse le partage de la maison. Ensuite, nous pourrons travailler avec eux pour mettre en place certains outils, comme la perception et le versement de la taxe touristique. "



"Nous considérons l'Afrique et l'Afrique du Sud comme nos marchés phares, nous savons que si nous voulons croître en tant qu'entreprise au cours des 10 ou 20 prochaines années, ce continent sera absolument essentiel."