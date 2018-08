L'Afrique veut sa part du MICE

Les activités MICE ont connu un bel essor au cours des dernières années en Afrique,mais la progression reste timide même si ce secteur est aujourd'hui l'un des piliers du développement du tourisme sur le continent.



Le prochain Africa Tourism Leadership Forum (ATLF), à Accra les 30 et 31 août, est destiné à fournir un programme d'accompagnement et de renforcement des capacités pour le développement du tourisme d'affaires et des produits MICE.



De nombreux pays africains ont donné la priorité au MICE parmi les moteurs de la croissance économique et les gouvernements se sont engagés avec la construction d’infrastructures, centres de conférences et de convention, renforcement des capacités hôtelières et restructuration de plusieurs compagnies aériennes nationales.



Les représentants du NEPAD (nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) qui participent au Forum estiment que " le tourisme d'affaires est vraiment un outil essentiel pour la croissance économique en Afrique. Avec la poursuite de l'amélioration des infrastructures, l'amélioration de la connectivité aérienne, l'amélioration de la facilitation des visas et des atouts uniques du tourisme culturel, l'Afrique est prête pour la croissance du tourisme d'affaires et MICE. "



Les acteurs du MICE en Afrique ont aujourd'hui besoin de méthodes. Ce Forum d'Accra devrait leur permettre de lister les actions prioritaires à mener.