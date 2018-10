L'Allemagne et l'Espagne leaders européens du MICE en 2019

2019 sera l’année de la croissance pour le marché du MICE, avec une hausse globale prévue de l’activité partout dans le monde", explique Issa Jouaneh,Vice Président d' American Express Meetings & Events. " Les organisateurs sont face à un défi : maîtriser ce volume d’activité tout en s’accommodant du fait que les dépenses augmentent plus vite que les budgets. Le MICE continuera de s’imposer comme un outil essentiel pour le business grâce à une définition plus précise des objectifs des entreprises, des participants, et à l’amélioration des technologies.

Les organisateurs interrogés s’accordent sur le fait que le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) a un impact sur l’industrie, bien au-delà de l’Europe, où cette régulation est en place. Dans un contexte où les nouvelles technologies comme la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, ou la reconnaissance faciale, transforment le secteur du MICE et génèrent encore plus de données, les préoccupations concernant le respect de la politique et de la vie privée ne feront que grandir.Au niveau européen, ce sont l’Allemagne et l’Espagne qui mènent la danse. Les deux pays enregistreront une augmentation à la fois du nombre de réunions et du nombre de participants en 2019.Ces prévisions sont téléchargeable, dans la version intégrale, sur le site d'Amex GBT