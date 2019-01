L’Alliance Biz Travel a un nouveau Délégué Général

"piloter et de développer l’Alliance Biz Travel sur un marché du voyage d’affaires en constante évolution".

"L’arrivée de Nicolas Conigliano en tant que Délégué Général va donner un nouvel élan à l’Alliance Biz Travel. Sa mission sera de structurer l’offre auprès des entreprises, développer notre image et la synergie entre les membres de l’Alliance".

Âgé de 50 ans, Nicolas Conigliano détient un master Marketing Publicité au sein du Groupe ESG. Passé par l’annonceur et l’agence, avec une expérience entrepreneuriale complémentaire dans l’e-commerce, il a travaillé sur différents secteurs d’activités : abonnement, VPC, VAD, comme Directeur marketing.Aujourd’hui, en tant que consultant il aide les entreprises à développer leur CA et leurs services par sa double expertise Business et marketing client.Nicolas Conigliano aura pour mission deValéry Linÿer, Co-fondateur et CEO de MagicStay, a ajouté Créée en 2016 , l’Alliance Biz Travel est un collectif de 11 start-ups françaises qui se sont alliées pour proposer des nouvelles solutions aux entreprises sur différents services comme la réservation des déplacements professionnels, l’hébergement, l’organisation de repas d’affaires et de réunions, la connectivité ou encore la gestion des notes de frais.Les membres de l'alliance sont AirRefund, Bird Office, Business Table, CarBookR, Ector, Expensya, Hubtobee, MagicStay, Roaming By Me, SnapCar, TravelEnsemble.