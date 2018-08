L'Alliance MICE de Séoul prend de l'ampleur

MICE Alliance grandit afin de renforcer l'offre MICE de Séoul.

Plusieurs sites créés dernièrement dans le cadre d'une politique de régénération urbaine ont rejoint l'Alliance, à l'image du Oil Tank Culture Park de Séoul, qui était autrefois une réserve de pétrole d'urgence construite à la fin des années 1970 après la crise pétrolière de 1973 et transformée en un complexe d'événements culturels pour des réunions, des expositions d'art et des performances.



Parmi les autres lieux de rénovation urbaine,il y a également l'usine S, un lieu d'avant-garde pour les créateurs, installé dans les murs d'une ancienne usine textile et Baesan, un ancien entrepôt transformé en un espace industriel flexible pour les lancements de produits et les petites expositions.



Des hôtels récemment ouverts à Séoul, tels que Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun, Hotel & Residences et RYSE, une boutique de la Marriott's Autograph Collection, ont également rejoint l'alliance industrielle MICE de la ville.