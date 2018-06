L’Alpine A110 Première Edition roule pour Hertz Prestige

Les voyageurs d'affaires vont pouvoir rouler avec style... si leur politique voyages le leur permet. Hertz France intégrera en exclusivité l’Alpine A110 Première Edition dans sa gamme Hertz Prestige. Le loueur proposera 2 des 1955 exemplaires produits en France. Ces voitures seront disponibles entre juin et septembre 2018 dans les agences de Paris Porte Maillot et Nice Aéroport.



L’Alpine A110, fidèle à l’esprit de la célèbre Berlinette des années 70, est un coupé sport léger, agile et élégant. Elle dispose d'une structure en aluminium et d'un moteur en position centrale arrière développant 252 chevaux.