L'Asie premier marché mondial du voyage d'affaires dans moins de 10 ans

Pour exploiter cette opportunité de croissance et appréhender l'état d'esprit du voyageur d'affaires, la recherche d'Amadeus se penche sur les besoins, les habitudes et les motivations du voyageur d'affaires en Asie-Pacifique. L'étude, menée en collaboration avec YouGov, (société internationale d'étude de marché) a interrogé 6 870 personnes dans 14 pays de la région Asie-Pacifique.



La recherche a révélé que même si les employés n'ont pas à assumer le coût de leurs déplacements, les voyageurs d'affaires de la région Asie-Pacifique demeurent aussi soucieux des coûts que leurs homologues des voyages d'agrément et sont plus intéressés à recevoir des recommandations qui les aident à économiser (34 %).



La tendance prédominante est de mélanger les affaires et le plaisir (bleisure) lors d'un voyage payé par l'entreprise. L'entreprise prend en charge les frais de base, tandis que le voyageur ajoute, sur son temps libre, certaines activités de loisirs. Plus de 60 % des voyages d'affaires comprennent désormais une partie loisirs et de nombreux voyageurs recherchent la meilleure offre même si les coûts de base des hôtels et des billets d'avion sont couverts par l'entreprise.



Cependant, tous les voyageurs d'affaires de la région Asie-Pacifique ne sont pas les mêmes. Alors que les employés de Singapour attendent des recommandations qui les aident à économiser de l'argent et à rendre leur itinéraire plus utile (40 % chacun), les voyageurs d'affaires de Chine, d'Inde et du Vietnam préfèrent les recommandations qui assurent leur sécurité (37 %, 34 % et 37 % respectivement). Les employés japonais préfèrent les recommandations qui rendent leur voyage plus confortable (39%) et les Coréens préfèrent les recommandations pour les visites touristiques (35%).



L'accent mis sur les coûts a permis à l'économie du partage - en particulier les services de covoiturage comme Uber et Grab, et les services de partage de domicile comme Airbnb et Couch Surfing - d'être largement acceptés pour les voyages d'affaires, encore plus que pour les loisirs. Près de la moitié (46 %) des voyageurs d'affaires utilisent les services de covoiturage pour se déplacer pendant leur voyage, comparativement à 31 % des voyageurs d'agrément. Outre les économies réalisées, les principales raisons pour lesquelles les voyageurs d'affaires utilisent les services de covoiturage et de covoiturage sont la facilité et la commodité (59 % et 50 %) et une meilleure qualité et service (43 % et 39 %).