L'Europe paye une nouvelle signalisation pour la LGV Paris-Lyon

L'Europe accorde à la France une subvention de près de 117 millions d’euros de l’Union européenne (40% du prix total) pour mettre en place la signalisation permettant à la LGV Paris-Lyon d’accroitre ses capacités de circulation, alors qu’elle est aujourd’hui la plus circulée d’Europe. Elle concentre un tiers du trafic TGV national et accueillant des liaisons trans-européennes majeures entre les régions françaises et l’Espagne, l’Italie et le Nord de l’Europe. Avec 240 trains quotidiens en moyenne par jour sur le tronçon le plus dense, ce sont 44 millions de voyageurs qui ont emprunté cette ligne en 2017. Actuellement, aux heures de pointe, la ligne à grande vitesse Paris-Lyon est exploitée au maximum de ses capacités.



La ligne va ainsi être équipée du système de signalisation européen - ERTMS (European Rail Traffic Management System) - le plus évolué, permettant de passer de 13 à 16 trains à l’heure de pointe. La ligne à grande vitesse sera gérée de façon plus fine en réduisant l’espacement des trains et en offrant davantage de capacité. L'ERTMS doit permettre plus de régularité grâce à des installations modernisées et une gestion des circulations centralisée et optimisée au sein d’une « tour de contrôle ferroviaire ».