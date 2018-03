L'Hostellerie Saint Vincent de Beauvais change de mains

Après 20 années passées à la tête de Citotel, l'association des hôteliers indépendants, Michel Duret a vendu son hôtel-restaurant l'Hostellerie Saint-Vincent de Beauvais au groupe de gestion Somnoo Management.



L'hôtel sera dirigé par Thierry Taleb, ancien cadre chez Louvre Hôtels Group et AccorHotels. Il aura pour mission de maintenir la proximité établie de longue date par Michel Duret et son fils avec leur clientèle, d’optimiser l’outil de réservations en interface avec les OTA, de continuer la rénovation des 49 chambres du bâtiment d’origine.



L'Hostellerie reste affiliée au groupement Citotel qui se prend à rêver à des rapprochements multiples avec SomnOO qui compte 23 établissements à ce jour, dont 19 franchisés AccorHotels, 2 indépendants et désormais un Citotel avec L’Hostellerie de Saint Vincent.