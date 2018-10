L'Hôtel Izzy, nouvelle adresse à Issy-les-Moulineaux

L'hôtel Izzy by HappyCulture propose 52 chambres. Elles sont entre autres équipées du wifi gratuit, d'un bureau ou encore d'un plateau d’accueil. Leur décoration mise sur les matériaux bruts comme le bois, le métal et un mobilier à l’esprit industriel.L'adresse 3 étoiles invite ses clients à étendre leur territoire dans les parties communes. Le projet confié au designer Sébastien d'Evry joue sur l'ouverture du rez-de-chaussée et son unification.Grâce à la construction d'une véranda, le bar est tourné vers l'extérieur où le jardin se développe à la manière d'une friche urbaine. Dehors, jeux de Molkky et transats appellent à la détente.L'établissement propose également 25 places de coworking nomade. Pour trois euros de l’heure, les indépendants disposent de wifi haut débit, de boissons chaudes et d’eau détox à volonté.3 Rue Georges Marie92130 - Issy-les-MoulineauxTel : +33 (0)1 41 09 06 06Email : bonjour@hotel-izzy.com