L’Hôtel Le Gray d’Albion dévoile son nouveau visage

Les changements de l'hôtel Le Gray d'Albion se voient dès l'arrivée puisque la façade du 4 étoiles a été relookée avec, notamment, de grandes lamelles de noyer d’Amérique, dressées verticalement, à la façon des persiennes. De plus, les deux premiers étages de l'établissement ont été entièrement remodelés pour offrir plus de confort et d’élégance. Sans plus de murs ni de comptoirs, le rez-de-chaussée est à présent un vaste open-space accueillant Bar, Réception, Loge et Salons d’attente. L’idée maîtresse : ne plus former qu’un seul lieu de vie et de partage.Du neuf, également, à l’étage supérieur. Les couloirs s’habillent à présent d’un mariage de bois, de marbre et de miroirs, agrémentés de portraits photos de quelques stars du cinéma qui viennent rappeler que Le Gray d’Albion est l’un des partenaires hôteliers incontournables du Festival de Cannes.Les salles de réunion affichent elles-aussi une nouvelle parure. Elles jouent la carte du contraste entre les bois bruns et les tons clairs des murs et du mobilier pour installer une ambiance à la fois moderne, sobre, raffinée et lumineuse.Au Gray d’Albion, cette année, la nouveauté passe aussi par les hommes. Emanuele Balestra et Pierrick Cizeron investissent l’Hôtel pour prendre en main ses deux rendez-vous gourmands : le Bar et le Restaurant. Le premier, Directeur des Bars du Resort Barrière Cannes, régale les hôtes du Gray de ses fameux cocktails maison. Ils mélangent la force de l’alcool à la subtilité des plantes aromatiques.Le second, Chef exécutif des Hôtels Barrière de Cannes, supervise la brigade de La Terrasse du Gray, la table du quatre étoiles, l’entraînant vers de nouveaux horizons culinaires avec une carte associant saveur et santé, le Terroir du Sud et des spécialités sans gluten ou végan.38, rue des Serbes06408 CannesFranceTél : +33 (0)4 92 99 79 79Fax : +33 (0)4 93 99 26 10