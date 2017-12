L'Hôtel Martinez intègre The Unbound Collection by Hyatt

“L’Hôtel Martinez va être une valeur ajoutée à la marque The Unbound Collection by Hyatt, grâce à ses caractéristiques et à sa personnalité unique. L’hôtel est iconique et son histoire est véritablement incroyable, ce qui correspond tout à fait à la marque,

Les rénovations vont chercher à conserver et à améliorer les détails originaux du bâtiment, tout en le rafraîchissant.”

L’Hôtel Martinez va être le second établissement en Europe à rejoindre The Unbound Collection by Hyatt, lancée en 2016. Il rejoint l’Hôtel du Louvre à Paris, ouvert en 2016, et quatre autres adresses : The Confidante Miami Beach, The Driskill à Austin, Texas, The Royal Palms Resort et Spa à Phoenix, Arizona, et le Carmelo Resort & Spa en Uruguay.” a expliqué Alessandro Cresta, Directeur Général de l’Hôtel Martinez. “Les rénovations des 409 chambres de l'hôtel situé sur La Croisette ont été menées par la société parisienne Pierre-Yves Rochon, mettant en avant les traditions du luxe français et l’influence italienne, tout en offrant les basiques de l’équipement moderne. Les chambres blanches et spacieuses – éclaircies par des touches azurée et jaune pâle – intègrent aussi des touches de marbre, de cuir, de terrazzo et de la mosaïque.Le restaurant deux étoiles Michelin, La Palme d’Or, sert des plats audacieux et créatifs préparés avec des produits locaux dans un cadre élégant. Il offre une terrasse panoramique avec une vue sur la Croisette et la Méditerranée. Un second restaurant, à l’atmosphère plus détendue, proposera quant à lui aux clients une cuisine traditionnelle méditerranéenne servie dans un jardin. Les hôtes pourront également profiter du soleil en dînant au club et au restaurant saisonniers sur la plage privée de l’hôtel.Par ailleurs, l’Hôtel Martinez propose 15 salles de réunion modulables, couvrant 2 500m². Les espaces peuvent être utilisés pour différents événements, conférences et conventions ou encore cocktails de réception.73, Boulevard de la CroisetteCannes, France, 06400Tél.: +33 (0)4 93901234