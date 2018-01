L'Hotel Ritz de Madrid ferme fin février pour se faire une beauté

Le groupe Mandarin Oriental International souhaite rénover les installations et les services de l' Hotel Ritz de Madrid , tout en préservant le style Belle Époque du bâtiment d'origine. Les 106 chambres et 47 suites adopteront un design sophistiqué. Par ailleurs, la suite Royale de 188 mètres carrés offrira une vue magnifique sur le musée du Prado.L'aménagement des parties communes se concentrera particulièrement sur la restauration minutieuse des nombreux éléments architecturaux du bâtiment et s'habillera de précieuses pièces artistiques provenant de la collection de l'hôtel, comme des lustres en cristal, des peintures anciennes et des sculptures. La réintégration d'une verrière au cœur de 5 étoiles apportera une lumière naturelle au salon, comme à l'époque de sa première ouverture.Le restaurant principal retrouvera son emplacement d'origine offrant un accès direct à la terrasse. Un nouveau bar sera également aménagé.Les salles de réunion seront quant à elles rénovées pour offrir des espaces spacieux et fonctionnels pour tous types d’événements. Au terme des travaux, l'établissement proposera aussi un nouveau centre de remise en forme et une piscine intérieure.Durant la période de fermeture, les collaborateurs de l'hôtel suivront des programmes de formation ou effectueront des services temporaires dans les autres établissements du groupe Mandarin Oriental en préparation de la réouverture.