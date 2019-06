L'Hôtel du Louvre ouvre ses portes sous l'enseigne The Unbound Collection by Hyatt

Désormais sous l'enseigne The Unbound Collection by Hyatt, l'établissement hôtelier compte 164 chambres, dont 58 suites.



Il accueillera la Brasserie du Louvre et le Louvre Bar . En parallèle, il proposera à la clientèle Affaires, 8 salles de réunions, chacune décorée avec des styles différents. Une salle de sports sera également mise à disposition des clients, ouverte 24h/24.