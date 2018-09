L'Hyatt Midtown Atlanta devient un Hyatt Centric

L'établissement propose 194 chambres redécorées. Grâce à leurs grandes baies vitrées, elles offrent une vue imprenable sur le centre-ville d'Atlanta ou le Piedmont Park. Les clients ont à leur disposition la literie signature Hyatt Grand Bed, le wifi gratuit et un grand espace de travail. De plus depuis le changement d'enseigne, ils retrouvent aussi dans leur chambre les amenities de Hyatt Centric : les produits de soin naturels BeeKind, un sèche-cheveux Drybar Buttercup et une cafetière Keurig.Pratique pour les voyageurs d'affaires : un service en ligne de check-in/check-out express est en place.L'hôtel abrite également un business center, un centre fitness et aquatique, un restaurant et un bar. Les entreprises se voient proposer 310m² d'espaces flexibles pour leurs événements.125 10th Street NEAtlanta, GéorgieUSA, 30309Tel: +1 404 443 1234