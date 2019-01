L'Hyperloop est arrivé à Toulouse (+Vidéo)

L’Hyperloop c'est cette sorte de train à sustentation magnétique plus rapide qu’un avion de ligne. Construite en matériau composite en Espagne (à Puerto de Santa Maria) la capsule mesure 32 m de long c’est grosso modo comme un A319.Transportée par la route, elle vient d’arriver sur la base aérienne de Francazal. C’est en effet ici qu’ Hyperloop TT va la tester à l’intérieur de deux tubes (de 4 m de diamètre) : un de 320 m de long fixé au sol et un autre d’un kilomètre perché à 6 m de haut. Les premiers essais sont attendus avant l’été. A terme, l’Hyperloop doit être capable d’atteindre les 1 000 km/h. Son entrée en service est officiellement prévue à Dubaï fin 2020.Regardez, ci-dessous, la vidéo proposée par nos confrères et partenaires du site aeronewstv.com