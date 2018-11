L'IA de Google signale les restaurants qui peuvent rendre malade

Google mène des essais sur un algorithme capable de signaler les restaurants qui présentent des risques en matière d'hygiène. Finder - c'est le nom de cet algorithme - croise les recherches menées dans Google par les utilisateurs au sujet de maladies alimentaires et de leurs symptômes, avec leur géolocalisation et leur historique de déplacements. Finder (pour Foodborn Illness Detector in Real time , soit détecteur de maladies d'origine alimentaire en temps réel ) est peut-être la version 2.0 des inspections sanitaires !



Avec Finder, Google ne veut pas se contenter de lister le risque supposé des établissements. Le géant dénonce les restaurants (cela a été fait à Las Vegas et Chicago, villes de test). L'intelligence artificielle avait raison dans 52% des cas, le restaurant ciblé n'était pas en conformité avec les règles d'hygiène. Un résultat plus de trois fois meilleur que celui obtenu via les méthodes classiques de l'inspection sanitaire.