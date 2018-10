L'Iata réclame la poursuite du projet d'aéroport pour Mexico

la capacité actuelle de l'aéroport est clairement insuffisante

Le président élu mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a organisé dimanche 28 octobre un scrutin qui a rejeté à près de 70% la construction du nouvel aéroport de Mexico. Le projet, déjà en cours de réalisation pour un budget estimé à plus de treize milliards de dollars – est en concurrence avec un réaménagement de l’aéroport militaire de Santa Lucia au sud de la capitale, sans oublier la possibilité de revoir l’aéroport actuel de Mexico, ainsi que de celui de Toluca. Durant sa campagne, M. Lopez Obrador a plusieurs fois critiqué le chantier en cours de construction de ce méga-aéroport, pour son coût élevé, son impact environnemental et pour de supposés faits de corruption dans l’attribution des contrats.L'Iata met tout son poids dans la bataille et souligne que "" écrit-elle clairement dans un rapport - en espagnol - publié pour tenter de convaincre le gouvernement de ne pas renoncer à son projet.Selon l'Association mondiale des compagnies aériennes, "et elle souligne la nécessité de l'infrastructure pour porter "" de l'économie mexicaine. "" pour développer la connectivité aérienne du pays.