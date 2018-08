Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





L'Iata revoit à la hausse les besoins en personnel des compagnies aériennes

Les compagnies aériennes ont des besoins criant en termes de pilotes, mais pas seulement. Les besoins en PNC, personnels au sol et services à la clientèle devraient augmenter parallèlement au développement du transport aérien et les DRH s'inquiètent, selon une étude de l'Iata.



Plus de 73 % des répondants s’attendent à ce que la croissance de l’emploi se manifeste principalement dans les secteurs des services d’escale, des services à la clientèle et du personnel de cabine.



48 % d’entre eux signalent que la recherche de nouveaux talents représente un défi, en raison du manque de candidats possédant les niveaux appropriés de compétence et de qualification, et dans certains cas, à cause des demandes salariales des candidats.



En plus du salaire et des avantages sociaux de chaque employé, les professionnels en RH signalent que les possibilités d’avancement (49 %) et la formation et le perfectionnement (33 %) sont des priorités élevées pour la satisfaction au travail et la rétention.



Seulement 28 % des répondants déclarent que la formation actuelle est efficace, et plusieurs organisations cherchent à compléter leur formation interne en faisant appel à des partenaires externes pour améliorer l’efficacité de leurs programmes de formation.



Les compétences en matière de sécurité et de service à la clientèle sont des priorités selon les responsables de l’embauche de l’ensemble de l’industrie. Alors que la technologie transforme le rôle du préposé au service à la clientèle, elle ne le remplace pas.



Environ 75 % des répondants s’attendent à une augmentation du nombre d’emplois reliés au service à la clientèle, aux services d’escale et aux équipes de cabine au cours des deux prochaines années. Cela dépasse les 65 % de répondants qui s’attendent à ce que la croissance touche les emplois liés à la sécurité et les 63 % qui croient qu’elle visera les postes liés à la réglementation.



" C’est une époque très stimulante pour ceux qui travaillent dans cette industrie ", remarque Guy Brazeau, directeur de la formation et des services-conseils à l’IATA. La croissance prévue du trafic de passagers nécessitera une planification méticuleuse des niveaux d’effectifs dans plusieurs catégories d’emploi de l’industrie.



* L’enquête a intentionnellement négligé la prévision de pénurie de pilotes et de techniciens de maintenance, parce que les exigences futures dans ces domaines d’emplois ont déjà été largement étudiées.

