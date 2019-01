L'Ile-de-France placée en alerte jaune verglas ce jeudi

Attention aux déplacements difficiles ce jeudi en région parisienne. Après l'épisode neigeux dans la nuit de mardi à ce mercredi, c'est le verglas qui arrive en Ile-de-France . Météo France place l'ensemble des départements franciliens en vigilance jaune en raison d'une forte baisse des températures. On attend en effet jusqu'à -6°C localement.



Le trafic des RER et trains de banlieue pourrait par ailleurs être perturbé prévient la SNCF alors que certaines lignes, notamment le RER D et les lignes H, K, L et P du Transilien sont toujours perturbées.