L’Internet par la lumière est devenu une réalité

Destinée aux professionnels, la solution MyLiFiPro d’Oledcomm fournit une connexion internet ultra rapide, sans onde radio et ultra-sécurisée. WISeKey propose un encodage sophistiqué réputé infaillible. Les professionnels peuvent enfin bénéficier de la fluidité du sans-fil couplée à la performance de réseaux filaires.



Le LiFi (Light Fidelity) est une nouvelle technologie permettant de connecter des appareils mobiles entre eux en utilisant des lumières LED. Le LiFi transmet les données en modulant les signaux lumineux à partir d’une ampoule à LED, processus invisible à l’œil nu. Les signaux lumineux sont reçus et convertis en données grâce à un dongle connecté à l’appareil. Intégrant cette technologie, MyLiFiPro est le premier produit professionnel disponible sur le marché qui offre une connexion internet par la lumière inviolable et un niveau de sécurité inégalé.



Pour mémoire, le LIFI donne accès à un monde où chacune des millions d’ampoules actuellement utilisée est un hotspot sans fil offrant une connectivité à une vitesse incomparable à celle du wifi. Le remplacement progressif des 14 milliards de points lumineux dans le monde par des LEDs fait du Lifi un candidat sérieux pour devenir le réseau de communication de troisième génération (après le réseau électrique et le réseau radio), et le plus dense, potentiellement.



Une centaine d’aéroports dans le monde a confirmé leur souhait de s’équiper d’un Lifi sécurisé d’ici à 2020. La lampe Mylifi pro sera disponible à partir de juin au prix de base de 699 €, dongle compris.