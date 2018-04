L'Occitanie coordonne ses aéroports

Riche de 2,7 Md€ de chiffre d’affaires et de 19 000 emplois équivalents temps plein, le transport aérien " peut encore mieux faire " au service des territoires et de l'économie occitane, estime Carole Delga, présidente de cette grande région. L'Occitanie compte 10 aéroports au total, de Toulouse et Montpellier en passant par Perpignan, Carcassonne ou Tarbes-Lourdes. Pour rééquilibrer les puissances de chacun, la région compte coordonner ces 3 derniers pôles pour constituer une sorte de 3ème plateforme, virtuelle. Cet aéroport multipolaire à gouvernance intégrée qui pèserait quelques 1,2 million de passagers. Dans le même temps, la région compte soutenir les 4 plateformes "d’équilibre du territoire" que sont Béziers, Nîmes, Castres et Rodez (moins de 250 000 passagers annuels).



Le vice-président du Conseil régional Didier Codorniou est chargé de suivre ce dossier auquel il croit fermement. " Ce dispositif est destiné à accroître la complémentarité des plateformes grâce à des échanges d’informations et l’organisation des démarches collectives vis-à-vis des compagnies aériennes ", explique le vice-président de la Région, " Deux autres objectifs nous guident : l’optimisation des moyens par la mutualisation et la promotion de la destination Occitanie ; la création d’un portail web régional qui intégrera l’ensemble des destinations au départ de nos aéroports régionaux ".



La mutualisation et la complémentarité devrait permettre une croissance équilibrée des territoires, c'est ce que vise l'institution régionale. Il reste à savoir ce que les entreprises et les voyageurs d'affaires ont à gagner à ce maillage renforcé.