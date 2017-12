L'Ouzbékistan adopte un visa touristique unique de 30 jours

Les voyageurs d'affaires qui font le choix de se rendre en Ouzbékistan avec un visa touristique avaient jusqu'à maintenant le choix entre 3 formules : un visa pour 7 jours, un pour 15 et un pour 30 jours. Désormais, le pays propose un seul visa à une entrée : celui valable pour un mois. Son tarif a été revu à la baisse, il est de 60€, le prix qui était appliqué à la plus courte durée. Ainsi aucun voyageur ne voit son budget plombé par la nouvelle mesure. De plus, une entrée supplémentaire est facturée 10 euros.



Les visas collectifs ont aussi été modifiés. Ils sont désormais disponibles pour les groupes de 5 personnes, contre 10 voyageurs jusqu'à présent. Rapidevisa.fr met toutefois en garde " si la première personne listée sur le visa collectif annule son voyage, le visa devient invalide".