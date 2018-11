L’UAF regarde plus loin que la France mais garde son président

La nouvelle Union qui réunit l’Union des Aéroports Français (UAF) et l’Association des Aéroports Francophones (AFACI) assure dans un communiqué qu'elle "reste l’organisation professionnelle des aéroports français mais se dote désormais d’une dimension forte de coopération francophone".



A l’occasion de son premier Congrès organisé à Paris les 7 et 8 novembre, l’UAF & FA a procédé à l’élection de son Président et de son conseil d’administration.



Thomas Juin 51 ans, directeur de l’aéroport de La Rochelle- Ile de Ré, a été élu Président de l’UAF & FA. Il était président de l’UAF depuis mai 2017 et président de l’AFACI depuis 2011.