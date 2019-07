L’Union européenne donne son feu vert pour l’achat de Flybe par Connect Airways

En février dernier, Flybe avait revendu ses actions à Connect Airways, nouvelle compagnie née d’un consortium composé de Virgin Atlantic et Stobart, auquel s’est également joint Cyrus. Connect Airways vient finalement d’obtenir le feu vert de la Commission européenne pour l’acquisition de Flybe, transporteur régional britannique. La Commission européenne a notamment pris en compte le fait que la prise de contrôle entraînera des quasi-monopoles sur deux liaisons européennes directes : Birmingham-Amsterdam et Birmingham-Paris. Par conséquent, Connect Airways devra libérer 5 tranches de créneaux horaires quotidiens à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol et 3 à l’aéroport de Paris CDG, ce pour que ces créneaux soient remis aux compagnies aériennes concurrentes souhaitant exploiter les routes en question. La Commission européenne précise que Connect Airways devra impérativement se soumettre aux engagements précédemment établis. En janvier, les acquéreurs s’étaient engagés à mettre en place un prêt-relais de 20 millions de £ pour couvrir les besoins en capital de Flybe. Une fois l’acquisition achevée, 80 millions de £ devaient également être versés pour investir dans l’entreprise.





L’acquisition de Flybe par Connect Airways devrait permettre « d’améliorer la connectivité entre les aéroports régionaux du Royaume-Uni et le vaste réseau long-courrier de Virgin Atlantic, en particulier aux aéroports de Londres-Heathrow et de Manchester », indique Connect Airways, citée par nos confrères de Business Traveler France. Les dirigeants de Connect Airways ne cachent eux pas leur ambition de devenir la plus grande compagnie régionale d’Europe.