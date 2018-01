L'aérien français progresse de 3,7% en décembre et de 6% en 2017

La DGAC a publié son indicateur mensuel du trafic aérien, TendanCiel. Il révèle que sur le mois de décembre, le nombre de passagers a globalement progressé de 3,7% par rapport à décembre 2016.



Dans le détail, le marché intérieur reste globalement favorablement orienté (+0,9%). Toutefois, le contraste s’intensifie en Métropole entre les liaisons transversales dont l’expansion demeure vive (+9,8%) et les lignes desservant la capitale (-3,4%). Sur l’ensemble de l’année, le trafic domestique confirme pour la seconde année consécutive un regain d’attractivité (+3,5%) qui lui permet avec ses 32,1 millions de passagers, de se rapprocher de son niveau historique atteint en 2000.



Le trafic international a augmenté de 4,1% par rapport à décembre 2016. L’Afrique montre une nouvelle fois sa vitalité en affichant une croissance de 7,6%. La région enregistre de bonnes performances sur le Maroc (+10,5%) et la Tunisie (+9,3%).

TendanCiel ajoute "Le développement des liaisons avec l’Asie (+5,1%) et l’Amérique (+3,4%) continue à recouvrir des évolutions différenciées entre sous-ensemble régionaux : partage pour les destinations asiatiques entre l’essor du marché des Proche et Moyen Orient (+6,0%) et une tendance plus indécise sur l’Extrême Orient (+0,7%) ; contraste pour les destinations Outre-Atlantique, entre le Nord (+5,8%) et le reste du continent (-2,8%)" . En revanche, le Brésil renoue avec la croissance (+6,5%) après une série ininterrompue de 20 mois de repli.



En Europe (+4,1%), Russie (+13,3%), Turquie (+12,0%) et Espagne (+6,8%) constituent le podium des meilleures performances du mois.



Sur l'ensemble de l’année 2017, l’Afrique enregistre la plus forte croissance (+9,0%) tandis que l’Espagne (+4,7%) confirme sa place de principal partenaire aérien de la France.



Aéroports : plusieurs caps franchis

Côté aéroports, décembre a permis à la plupart des plates-formes de franchir de nouveaux seuils de fréquentation. Le rapport explique "après le cap des 5 millions de voyageurs atteint dès novembre par Nantes, c’est celui des 10 millions qui est tombé à Lyon, celui des 9 à Toulouse comme à Marseille et celui des 6 à Bordeaux ; enfin Paris a franchi la barre des 100 millions de passagers avec une meilleure fortune à CDG (+5,4%) qu’à Orly (+2,6%)".



Sur l’année, Nantes (+15,0%) et Toulouse (+14,6%) réalisent les meilleures performances, permettant à la ville rose de se hisser au cinquième rang des aéroports français au détriment de la cité phocéenne (+6,2%). Nice, Lyon, Bâle-Mulhouse et Bordeaux ont également enregistré de belles hausses (entre 7,1 et 7,8%) ; à l’inverse, Beauvais peine (-6,3% en décembre et -8,8% sur l’année) et retrouve un volume de trafic au niveau de celui de 2011.



Retard : la ponctualité en berne

Les indicateurs relatifs à la ponctualité des vols au départ subissent une dégradation sensible en décembre : le taux des vols retardés de plus d'un quart d'heure atteint 35,3 %, en hausse de 6 points ; le retard moyen (tous vols confondus) s'établit à 18,9 minutes, soit 1,7 minute supplémentaire.



Observée sur douze mois, cette détérioration est atténuée avec des valeurs respectives de 27,4% et 15,3 minutes en 2017 contre 25,7% et 14,6 minutes en 2016.