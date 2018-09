L'aéroport Bordeaux Merignac trop sale !

La liste des différents constats qu'ils ont faits sur place est sans appel : rats morts sur le parking, abords constellés de mégots de cigarettes, bureaux poussiéreux, éclairages défaillants… Cité par le quotidien régional, un steward qui travaille dans l'aéroport est formel : " Je vois la situation se dégrader depuis 10 ans ".



Au-delà de leurs propres conditions de travail, les salariés s'inquiètent pour les passagers. Des problèmes de climatisation ou le manque de places assises dans la salle d'attente sur les vols les plus fréquentés seraient fréquents. La direction de l'aéroport ne nie pas cette situation mais constate que la hausse du trafic et la croissance de la plate-forme conduisent à ce type de problème qui " a été pris en compte ".



Des actions doivent être engagées rapidement : les sanitaires seront refaits d'ici la fin de l'année et un nouveau prestataire chargé du ménage sera recruté. Gageons que les voyageurs d'affaires qui verront la différence ne manqueront pas de nous le confirmer.